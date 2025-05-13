İzmir Merkezli 4 İlde DEAŞ Operasyonu

İZMİR MERKEZLİ OPERASYON

İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen bir operasyonla, silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik önemli bir hamle yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevli ekipler, DEAŞ finansmanını önlemek amacıyla 4 ilde harekete geçti.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Operasyon sırasında, haklarında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheliden 10’u yakalandı. Ayrıca, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve diğer şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor. Bu operasyon, terörle mücadele çabalarını destekliyor.