İzmir Merkezli 4 İlde FETÖ Operasyonu

FETÖ OPERASYONU MAĞDURİYETLERİ ARAŞTIRILDI

İzmir merkezli olarak düzenlenen operasyonda toplamda 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturmalar çerçevesinde yapıldı. Daha önceki araştırmalarda isimleri tespit edilen şüphelilerin, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyanlar bulunduğu, KHK ile kapatılan bir kurumda SGK kayıtlarının yer aldığı bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN İZLERİ TAKİP EDİLDİ

Operasyon kapsamındaki şüphelilere ilişkin belirlenmiş adreslere yönelik olarak, bu sabah saatlerinde İzmir merkezli olmak üzere Erzurum, Denizli ve Kars’ta eş zamanlı bir uygulama gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin, ardışık aranma, örgütsel irtibat (HTS) kayıtları, Bylock yazışmaları ve Banka Asya hesaplarıyla bağlantılı oldukları kaydedildi. Şu anda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.