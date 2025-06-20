İzmir Merkezli Operasyonda 42 Gözaltı

İZMİR MERKEZLİ OPERASYONLA 42 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli’de FETÖ/PDY ile ilişkilendirilen 42 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, üç gün önce FETÖ/PDY’ye yönelik olarak toplamda altı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hücre evinde bulunduğu tespit edilen 44 şüpheliden 42’si yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Aralarından 10 kişi serbest bırakılırken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest kaldı. Diğer 27 şüpheli ise tutuklandı. Soruşturma kapsamında, firari 3 şüphelinin yasadışı yollarla yurt dışına kaçtığı bilgisi edinildi.