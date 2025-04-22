İzmir Milletvekili Bursalı, Tugay’ı eleştirdi

ŞEBNEM BURSALI’DAN ELEŞTİRİLER

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir’in altyapı, trafik ve körfezdeki kirlilik gibi sorunlarını çözemediği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı eleştiriyor. Bursalı, yaptığı yazılı açıklamada, Tugay’ın Menemen’de hükümeti hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

HEM GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Bursalı, Tugay’ın “İzmir’e diz çöktüremeyeceksiniz” şeklindeki ifadelerine değinerek, “Kimse İzmir’e diz çöktürmeye çalışmıyor ama Sayın Tugay diz çöküp hizmet etmek yerine bahane üretmeye gönüllü olmuş.” dedi. Ayrıca, “Ne zaman hizmet üretemeseler, hemen ‘mağdur ediliyoruz’ türküsüne sarılıyorlar. Bu halk artık bu ezberi yutmuyor.” ifadelerini kullandı.

İZMİR’İN SORUNLARI HALA DEVAM EDİYOR

Bursalı, açıklamasında “Sayın Tugay, işgal ettiğiniz makam şikayet makamı değildir. Sızlanma makamı hiç değildir. Körfez kokuyor, trafik keşmekeş, altyapı yerlerde.” şeklinde sözler sarf etti. Bursalı, İzmir’in en büyük kötülüğünü yıllardır beceriksizlikle yöneten zihniyetin yaptığını dile getirdi.