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İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İstifa Etti

İSTİFA AÇIKLAMASI

İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Ösen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “2020 yılında kurucu İzmir il başkanı olarak başladığım, ardından İzmir milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum.” sözlerini kullandı.

KARARIN NEDENİ

Bu kararı, fikir ve görüş ayrılıkları nedeniyle aldığını ifade eden Ösen, “Beni siyasete katılmaya ikna eden sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim.” dedi. Ösen’in istifasını Meclis Başkanlığına sunmasının ardından DEVA Partisi’nin Meclis’teki sandalye sayısı 1’e düşecek.

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