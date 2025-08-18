İzmir Minibüs Kart’ı Eleştiren Atlı

TEPKİLER VE ELEŞTİRLER

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Adayı Kader Atlı, minibüsçüler tarafından tartışılan “İzmir Minibüs Kart” projesine karşı çıktığını belirtti. Mevcut yönetimi eleştiren Atlı, “Bizim tepkimiz teknolojiye değil, esnafımıza hiçbir katkı sağlamayacak olan ‘İzmir Minibüs Kart’ adıyla duyurulan sistemin içeriğine yöneliktir. Bu sistem esnafa fayda değil zarar getirecek, İzmir’in minibüsçüsünü perişan edecek” ifadelerini kullandı. Projenin modern teknoloji söylemleriyle hareket etmesine rağmen, meslektaşların sorunlarına çözüm sunmadığını, maliyetinin belirsiz olduğunu ve sektöre büyük zarar verebileceğini savunan Atlı, “Biz, esnafın gerçek sorunlarına çözüm getiren, yolcu ve işletmeci memnuniyetini sağlayan, mali açıdan sürdürülebilir, teknik olarak sağlam bir sistem istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

SİSTEMİN KAZANIMLARI VE MEVCUT YÖNETİM

Kader Atlı, mevcut yönetimi başarısızlıkla suçlayarak, “Sorun sistemin adında değil, esnafımıza ne kazandıracağı ve ne kaybettireceğindedir. İzmir Minibüs Kart, bin 192 minibüsün çalıştığı bir sistemde, esnafımızın onayı alınmadan, kapalı kapılar ardında hazırlanmıştır. Mevcut yönetim, bu projeyi kendi isteğiyle sosyal medyada ve basında duyurmuş, birlik içinde kargaşa çıkarmıştır. Proje, belirsiz maliyetler ve uzun vadeli risklerle doludur.” dedi.

ESNAFIN MAĞDURİYETİ

Atlı, mevcut yönetimin verdiği sözleri yerine getirmediğini öne sürerek, “İzmir Minibüs Kart sistemi iddia edildiği gibi ayakta yolcu alma hakkı tanımıyor. Türkiye’de hiçbir şehirde, hatta üçüncü dünya ülkelerinde bile benzeri olmayan bu sistem, vatandaşa ya da minibüsçü esnafına ne kazandıracak somut verilerle çıkıp açıklasınlar. Bugün minibüsçü esnafı mutsuz, huzursuz ve geleceğini göremez bir durumda. Esnaf, çalışacak şoför bulamıyor. Sorunların her geçen gün büyümesi, çözüm üretemeyen bir yönetimin esnafı kaderine terk etmesi kabul edilemez. Bizim görevimiz, bu mesleği yeniden ayağa kaldırmak, itibarını iade etmek ve esnafımıza güvenle bakabileceği bir gelecek sunmaktır.” diye konuştu.

DURAK ZİYARETLERİ VE DESTEK

Atlı, durak ziyaretlerinde gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade etti. “Yaptığımız durak ziyaretlerinde sahadaki meslektaşlarımızın gösterdiği içten destek, bana ayrı bir güç ve motivasyon kazandırıyor. Bu yolculukta yanımda olduklarını görmek benim için büyük bir gurur. Şahsıma verdikleri değerli destek için tüm esnafımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sahada açıkça görüyorum ki ben şimdiden gönüllerin başkanı olmuşum.” dedi.