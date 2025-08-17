İzmir Ödemiş’te Kaza 1 Yaralı

Haberler

KAZA SONUCUNDA YARALANMA

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen bir olayda, bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazım K. yönetimindeki 35 VMT 16 plakalı otomobil, Umurbey Mahallesi’nde Ahmet Ç. idaresindeki 35 V 2192 plakalı kamyon ile çarpıştı.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALE

Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Kazım K, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

