İzmir Operasyonlarında Uyuşturucu Ele Geçirildi

İZMİR’DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

İzmir’de, ağustos ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 130 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emri doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretimi ve satışı yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Konak ilçesinde belirlenen bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ve bu maddelerin ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi edinilince, operasyon 22 Ağustos’ta başlatıldı.

UYUŞTURUCU MADDENİN KİMLİĞİ

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda, 126 kilogram 150 gram bonzai ve 1 kilogram 700 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.T. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında düzenlenen adli işlemler neticesinde tutuklandı.

KOCAİNİ TUTUKLAMA

Diğer bir operasyonda, İzmir’e büyük bir uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisi alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde R.Ö.’yü durdurdu. Narkotik köpeği Aşil’in tepki verdiği iki çantada yapılan aramada, 1 kilogram 200 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ö., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SON AYLARDAKİ OPERASYONLAR

Son bir ay içerisinde İzmir’de birçok operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde 225 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 130 kişi tutuklandı. Yapılan denetim ve operasyonlar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 20 kilogram 723 gram esrar, 2 kilogram 660 gram metamfetamin, 2 kilogram 517 gram kokain ve uyuşturucu nitelikli 122 bin 112 sentetik hap bulunuyor.