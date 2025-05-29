İzmir Ormanlarına Giriş 5 Ay Yasaklandı

YAZ AYLARINDA YANGIN ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yangın önlemleri artırılıyor. İzmir’de ormanlık alanlara, yangın önlemi gereği 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında girişlerin yasaklandığı duyuruldu. İzmir Valisi Süleyman Elban’ın katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda “Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Alınan Tedbirler” konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Elban, 2024 yılında kentte meydana gelen 513 orman yangınında 4 bin 376 hektarlık alanın etkilendiğini ifade etti ve özellikle yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu vurguladı. Buna ek olarak, bu yıl sezon başlamamasına rağmen şimdiden 22 orman yangını meydana geldiğini aktardı.

MÜDAHALE SÜRESİ KISALDI

Yangınlara müdahale süresinin geçen yıl 8 dakikaya kadar düştüğünü dile getiren Elban, “Bu yıl da aynı hazırlıkla sezona giriyoruz. Yangınla mücadelede görev alacak personel sayısı 227 atamayla arttı. Orman teşkilatının araç filosuna 10 yeni arazöz eklendi. Yangınla mücadelede kullanılmak üzere 12 helikopter, 4 uçak da hazır durumda.” şeklinde konuştu. Yangınların önlenmesi amacıyla yürütülen farkındalık çalışmaları çerçevesinde geçen yıl 27 bin 341 köylü, 808 bin 966 öğrenci ile 678 arıcı, avcı ve çobana eğitim verildiği, ayrıca 5 bin 538 kişinin “orman gönüllüsü” olarak sahada görev almak üzere eğitildiği belirtildi. Elban, yanan alanların ağaçlandırıldığını ve Yamanlar Dağı’ndaki 2 bin 900 hektar alanın zarar gördüğünü, bu alanın 1586 hektarının ormanlık olduğunu ifade etti. Yanan orman alanlarının çoğunluğunu fidan ve tohumla ağaçlandırdıklarını vurguladı.

YENİ KURALLAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Vali Elban, 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren yeni kurallar hakkında bilgileri açıkladı. Buna göre, 31 Ekim’e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Ayrıca, ateş yakmak, mangal yapmak ve izmarit atmak kesin olarak yasak. Biçerdöverler ve tarım makineleri yangın söndürme tankeri ve tüpü taşımak zorunda. Kaynak ve ateşli inşaat faaliyetleri de bu kuralın kapsamı içerisine alındı. Nadas alanlarında anız yakımının da yasak olduğu bildirildi.

Toplantıya Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ve Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da katıldı.