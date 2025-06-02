İzmir Otoyolunda V.B. Yakalandı

İZMİR OTOYOLUNDA YAPILAN OPERASYONUN DETAYLARI

İzmir Otoyolu’nda, jandarma ekipleri şüphelenerek durdurduğu bir kamyonette 35 kaçak göçmenle birlikte, terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 32 yaşındaki V.B. yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında durdukları bir kamyonette arama yaptı.

YAKALANAN SUÇLULUK DURUMU

Kamyonette yapılan detaylı aramada 35 kaçak göçmen ele geçirildi. Üzerinde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma”, “Askeri Yasak Bölgelere Girme” ve “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık” gibi suçlardan aranma kaydı bulunan V.B., ayrıca başka bir suçtan dolayı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilerek jandarma tarafından gözaltına alındı. V.B. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

KAÇAK GÖÇMENLERİN İŞLEMLERİ

Yakalanan kaçak göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Bu tür operasyonlar, kaçak göçle mücadele ve terörle mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.