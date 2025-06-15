İzmir Restoran Fiyatları Şaşırttı

GURBETÇİDEN ŞAŞIRTAN HESAP

Almanya’dan İzmir’e gelen bir gurbetçi, bir restoranda yediği yemeğin ardından aldığı hesapla büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Toplam 640 TL’lik hesabın detaylarında İzmir köftenin fiyatı 430 TL olarak belirtiliyor. Ayrıca bulgur pilavı 100 TL, yoğurt ise 110 TL olarak listeleniyor.

BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Gurbetçi vatandaş, yediği yemeğin ardından karşılaştığı yüksek fiyatlar konusunda tepkisini bir video kaydına alıyor. Video içerisinde vatandaş, “Allah aşkına bu ne ya? Bu fiyatlar ne? Kazıklanmaya mı geldik biz bu ülkeye? Allah’ın İzmir köftesi 430 TL. Kardeşim sen bizim için koyun mu kestin, kızı mı kestin de bu fiyatı alıyorsun bizden. Haram zıkkım olsun” ifadelerini kullanıyor.