İzmir Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası Açıkladı. 7/24 Lastik Hizmeti Başladı

İZMİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI YENİ HİZMET SUNUYOR

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksici esnafının en büyük sıkıntılarından biri olan lastik arızaları için kalıcı bir çözüm öneriyor. Gece saatlerinde ortaya çıkan lastik patlaması, stepne eksikliği veya açık lastikçi bulma sorunları artık İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın bir lastik firmasıyla yaptığı protokol sayesinde çözüme kavuşturulacak. Oda Başkanı Erkan Özkan, özellikle gece saatlerinde meydana gelen lastik sorunları ile ilgili gelen şikayetler üzerine önemli bir hizmeti hayata geçirdi. Kahvaltılı istişare toplantısında gündeme getirilen lastik arızaları ile ilgili önemle değerlendirmeler yaptı ve bir lastik firmasıyla iş birliği protokolü imzaladı.

GECE SAATLERİ HİZMETİ ARTIK VAR

Erkan Özkan, “Her arkadaşımız her koşulda kendi lastiğini değiştiremiyor. Stepnesi olmayabiliyor. Gece açık lastikçi bulmak ise sorun olabiliyor. Bu nedenle esnafımız artık imzaladığımız protokol sayesinde 7/24 yardım alabilecek” dedi. Taksici esnafının lastiğinin nerede ve hangi saatte patlayacağını bilmenin mümkün olmadığını belirten Özkan, odanın bir firma ile anlaşma yaptığını ifade etti. Yapılan anlaşma ile esnafın ihtiyaç duyduğunda lastik söküm, takma ve tamir hizmeti alabileceği 7/24 gezici bir servis sunulacak. “Esnafımız, böyle bir durumla karşılaştığında oda haber merkezimizi arayıp adresini bildiriyor” diyen Özkan, uygulamanın İzmir’in ana arterleri için geçerli olduğunu ve belirlenen noktalar dahilinde hizmet sağlanacağını ekledi.

YENİ HİZMET DETAYLARI VE FİYAT TARİFELERİ

Özkan, fiyat tarifelerinin gündüz ve geceye göre farklılık göstereceğini de belirtti. Gündüz ayrı bir fiyat uygulaması ile gece belli bir saatten sonra farklı bir fiyat uygulamasının geçerli olduğunu vurguladı. “Bu miktarlar esnafımızı rahatsız etmeyecek düzeyde belirlendi. Böylece işlerini duraksamadan sürdürebilmeleri sağlandı” şeklinde konuştu. Lastik arızalarının bazen bijonların kilitlenmesine neden olduğunu anlatan Özkan, “Esnafımız, bagajdaki stepneyi değiştirmeye çalışırken stepnenin havasız veya patlak olduğunu fark edemeyebiliyor. Gece saatlerinde böyle bir olay yaşandığında, sabaha kadar beklemek zorunda kalabiliyorlar. Biz, bu sorunu ortadan kaldırmak için gezici bir servisle anlaşma yaptık” dedi.

TOPLANTILAR VE İSTİŞARELER ÖNEMLİ

Zaman zaman gereksiz görülen kahvaltı istişare toplantılarının aslında önemli kararların temelini oluşturduğunu belirten Özkan, “Ben, olumlu veya olumsuz eleştirilere açık bir insanım. Çünkü her eleştiriden bir sonuç çıkabilir. Olumsuz eleştirilerdeki eksiklikleri tespit edip düzeltme fırsatı buluyorsun. Göreve başladığımızdan bu yana bölgesel toplantılar düzenleyerek esnafımızla bir araya geldik. Bu toplantılardan birinde bir arkadaşımız öneride bulundu. Biz de bunun oda yönetimi olarak değerlendirerek esnafımıza fayda sağlayacağını gördük ve bu yönde bir adım attık. Artık gezici lastik hizmeti sunan bir firmayla da esnafı buluşturduk. Bugün itibarıyla bu hizmete başlamış bulunuyoruz” sözlerini aktardı.