İzmir Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Vergi Düzenlemesi Hakkında Uyarıda Bulundu

BASİT USUL VERGİ DÜZENLEMESİNE TEPKİ

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gündeme gelen basit usulden deftere tabi vergi sistemine geçiş düzenlemesinin küçük esnafı ağır yük altında bırakacağını vurguladı. Özkan, “Biz vergi ödemeyelim demiyoruz ama 3 kiloluk yükümüz varken üzerimize 50 kilo yük yüklemeyin” ifadelerini kullandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla basit usulle vergilendirme kapsamının büyük ölçüde daraldığı ve özellikle taksici ve dolmuşçu esnafının gerçek usulde vergilendirme kapsamına alındığı belirtildi. Özkan, bu durumdan etkilenen taksici esnafının 1 Ocak 2026’dan itibaren ciddi yükümlülüklerle karşılaşacağını söyledi.

ESNAFIN HUZURSUZLUĞU ARTIYOR

Dün yapılan açıklamada, düzenlemenin yalnızca taksicileri değil, minibüsçü, servisçi, otobüsçü gibi birçok küçük esnafı da etkilediğini ifade eden Özkan, karar sonrasında esnafın büyük huzursuzluk yaşadığını dile getirdi. Özkan, “Cumhurbaşkanımızın ayrıntılardan haberi yok” diyerek, düzenlemenin detaylarından haberi olmadığı düşüncesini aktardı. Yıllardır basit usulde vergi ödeyen esnafın ani bir şekilde deftere tabi tutulmasının onları ağır bir yükün altına soktuğunu söyledi.

VERGİ ORANLARINDA ŞAŞIRILIYOR

Özkan, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar ile yaptıkları görüşmede vergi oranlarının düşürüleceğinin söylendiğini belirtirken, “Yüzde 2-3 seviyesinde makul oranlar konuşuldu. Ancak dün öğrendik ki yüzde 20 KDV, yüzde 20-25 gelir vergisi uygulanacak. Bu durumda esnafın kontak kapatması kaçınılmaz olur” şeklinde konuştu. Yeni oranların ticari taksiciliği sürdürülemez hale getireceğini vurgulayan Özkan, İzmir’deki ticari taksilerin aylık ortalama 7-8 bin lira ciro yaptığını ve İstanbul’da bu rakamın 10 bin civarında olduğunu ifade etti. Tüm giderlerin üzerine eklenince bu işin yapılmasının mümkün olmadığını söylerken, esnafın iflas edeceğini ve korsan taşımacılığın artacağını belirtti.

KORSAN TAŞIMACILIKLA MÜCADELE EDİLMELİ

Özkan, vergilere karşı olmadıklarını aktararak, “Bizim derdimiz vergi ödemek değil. Ama 3 kilo yük taşıyorsak bize 3 kilo yük verin. 50 kiloyu kaldıramayız” dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de seslenen Özkan, “Kayıtlı esnafın üzerine yük bindirmek yerine, her gün milyonlarca lira kazanan korsan taşımacılıkla mücadele edilsin” ifadelerini kullandı. Kayıt dışı taşımacılık konusunda atılacak adımların, esnafı bitirecek bu düzenlemelerden daha fazla gelir sağlayacağını düşündüğünü ifade etti. Özkan, tüm Türkiye’deki odaların ve federasyonun süreci yakından takip ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı’nın esnafın sesini duyacağına ve bu yanlışın düzeltileceğine inandığını söyledi.