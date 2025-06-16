İzmir Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası, Lastik Arızaları İçin Çözüm Sunuyor. 7/24 Hizmet Verilecek, Esnaf Yarar Görecek

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi şoförlerinin önemli sorunlarından biri olan lastik arızaları için kalıcı bir çözüm sunuyor. Gece saatlerinde lastik patlaması, stepne eksikliği veya açık bir lastikçi bulamamak gibi problemler, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın bir lastik firmasıyla imzaladığı protokol sayesinde artık sorun olmaktan çıkıyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, gece saatlerinde lastik patlaması ve diğer sorunlarla ilgili gelen şikayetler üzerine bu önemli hizmeti başlattıklarını belirtti.

LASTİK HİZMETİ PROTOKOLÜ

Kahvaltılı istişare toplantısında gündeme gelen lastik arızaları üzerine Erkan Özkan, yapılan değerlendirmelerin ardından bir lastik firmasıyla protokol imzaladı. Özkan, “Her arkadaşımız her koşulda kendi lastiğini değiştiremeyebilir. Stepnesi olmayabilir. Gece açık lastikçi bulmak ise tam bir muamma. Bu nedenle esnafımız, imzaladığımız protokol sayesinde 7/24 yardım alabilecek” dedi.

7/24 GEZİCİ HİZMET

Taksici esnafının lastiklerinin nerede ve ne zaman patlayacağının önceden bilinemediğini vurgulayan Özkan, “Bizim taksici esnafımız, 7/24 ve 365 gün faal olan bir sektördür. Dolayısıyla hiç beklenmedik bir yerde problem yaşanabiliyor. Bu tür durumlarda yardımcı olabilmek amacıyla odamız ile bir firma arasında anlaşma yapıldı. 7/24 gezici hizmet veren, lastik söküm, takma ve tamir işi yapan bir servis ile esnafımız için protokol imzalandı. Oda haber merkezimizi arayarak adresini bildiren esnafımız, bu hizmetten yararlanabiliyor.” ifadesini kullandı.

KAHVALTI TOPLANTILARININ ÖNEMİ

Bazen gereksiz görülen kahvaltılı istişare toplantılarının sahaya dokunan kararların temelini oluşturduğunu belirten Özkan, “Ben yapı olarak eleştirilere açık bir insanım. Her eleştiriden bir sonuç çıkar. Olumsuz eleştirilerde eksiklikleri tespit etme imkanı buluyorsunuz. Olumlu eleştirileri ise faydaya dönüştürebiliyoruz.” dedi. Göreve başladıklarından bu yana bölgesel toplantılar düzenlediklerini söyleyen Özkan, bu toplantılarda bir arkadaşlarının önerisi üzerine gezici lastik hizmeti sunan bir firmayla anlaşma yapıldığını belirtti.

HİZMETİN BAŞLANGICI

“Bugün itibarıyla bu hizmete başlamış bulunuyoruz” diyen Özkan, “Zaten biz üyelerimize 7/24 çekici hizmeti veriyoruz. Buna benzer şekilde, gezici lastik hizmeti sunan bir firmayla da esnafımızı buluşturduk” şeklinde ekledi. Bu uygulama, esnafın lastik arızaları sırasında zaman kaybetmeden işlerine devam etmelerini sağlamak amacı taşıyor. Böylece lastik arızaları, artık Esnaf Odası’nın sunduğu bu yeni protokolle birlikte önemli ölçüde azalıyor.