İzmir Sokakları Göztepe-Fenerbahçe Maçında Karıştı

MAÇ ÖNCESİ TARAFTAR KARIŞIKLIĞI

Süper Lig’de bu akşamki Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesinde stadyum çevresi gergin anlara sahne oldu. Göztepeli taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarları stada taşıyan otobüslerin varışıyla birlikte deplasman tribününe yöneldi. Deplasman otobüsleri stada yaklaşırken, bazı Göztepe taraftarları otobüslerin geldiği yöne doğru hareket etmek isteyince olaylar patlak verdi.

İZMİR EMNİYETİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Taraftarlar arasında yaşanan bu karmaşaya, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Suçlarla Müdahale Araçları (TOMA) da dahil oldu. Olayların büyümesi üzerine, durumu kontrol altına almak için taraftarlara su ve biber gazı sıkıldı.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ’UN TARAFTAR BULUŞMASI

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, maç öncesinde taraftarlarla bir araya geldi ve birlikte otobüsle stadyuma gitme anları Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Sarı-lacivertli camia, “Sen ben yok, Fenerbahçe var! Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Büyük Taraftarımızla birlikte stat yolunda!” açıklamasıyla taraftarlarını birleştirdi.