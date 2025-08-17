İzmir Sokaklarında Göztepe-Fenerbahçe Karışıklığı

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİNDE TARAFTAR GÜVENLİĞİ SORUNU

Süper Lig’de bu akşam gerçekleşecek Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesinde stadyum çevresi hareketlendi. Göztepe taraftarları, Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüslerin stada ulaşmasıyla beraber, deplasman tribününe yönelmeye başladı. Deplasman otobüsleri geldiği sırada bazı Göztepe taraftarlarının otobüslerin bulunduğu yöne gitme isteği, güvenlik güçlerinin müdahalesini gerektirdi.

İZMİR EMNİYETİ MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Olaylar sırasında İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Suçlarla Mücadele Araçları (TOMA), taraftar grubuna su ve biber gazı sıkmak zorunda kaldı. Bu durum, stadyum çevresinde güvenlik endişelerini artırdı.

FENERBAHÇE BAŞKANI TARAFTARLA BULUŞTU

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, maç öncesinde taraftarlarla bir araya gelerek birlikte otobüste stadyuma gitti. O anlar, Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Sarı lacivertli kulüp, “Sen ben yok, Fenerbahçe var! Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Büyük Taraftarımızla birlikte stat yolunda!” ifadelerine yer verdi.