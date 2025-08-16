İzmir Sokaklarında Göztepe-Fenerbahçe Olayları

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ TANSİYON YÜKSELDİ

Süper Lig’de bu akşam gerçekleşecek Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde stadyum çevresinde gergin anlar yaşandı. Göztepeli taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu otobüslerin stadyuma doğru gelmesiyle birlikte deplasman tribününe doğru yöneldi. Deplasman otobüsleri stadyuma ulaştığı sırada bazı Göztepe taraftarlarının otobüslerin gelmesini istemesi üzerine gerginlik başladı.

TARAFTARLARA MÜDAHALE EDİLDİ

Taraftarlara, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet’in Toplumsal Suçlarla Mücadele Araçları (TOMA) ile müdahale edildi. Bu müdahale sırasında su ve biber gazı kullanıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç öncesinde taraftarlarıyla bir araya gelerek, birlikte otobüste stadyuma doğru gitti. Bu anlar, Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Sarı-lacivertli kulüp, “Sen ben yok, Fenerbahçe var! Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Büyük Taraftarımızla birlikte stat yolunda!” şeklinde bir mesaj yayınladı.