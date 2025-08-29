İzmir Spor Medyası Yaza Veda Etkinliği

SPOR MEDYASI YAZA VEDA PARTİSİNDE BİR ARAYA GELDİ

İzmir’deki spor medyası, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen yaz veda partisinde buluştu. TSYD’nin Urla Olimpik Yüzme Havuzu’ndaki etkinliğe dernek üyeleri ve ailelerinin yanı sıra İzmirli gazeteciler, eski İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten de katılım sağladı. Uzun bir aradan sonra bir araya gelen TSYD İzmir Şubesi üyeleri, sıcak ve samimi bir ortamda hasret gidererek eğlenceli anlar yaşadı.

YAZ SEZONU HAZIRLIKLARI VE YÜZME KORUSU VURGUSU

TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Urla Tesisleri’nde başarılı bir yaz sezonunu geride bırakmaya hazırlandıklarını ifade etti. Karataş, “Uzun süre sonra TSYD ailemizle tesislerimizde bir araya gelmek çok güzel. Havuzumuzda düzenlediğimiz yüzme kurslarında bu yıl da onlarca çocuk yüzme eğitimi alıp ilk kulaçlarını burada attı. Sporcularımız, üyelerimiz ve halkımız her yıl olduğu gibi havuzumuzdan gönüllerince faydalandı. TSYD’nin 1999’dan beri yılların emeğiyle sıfırdan yapıp geliştirdiği Urla Olimpik Yüzme Havuzu Tesisleri’nde uzun seneler daha yüzme sporuna hizmet etmek istiyoruz” dedi.

Etkinlik, spor medyası camiası için önemli bir buluşma olmanın yanı sıra, yaz sezonunun değerlendirilmesi açısından da önemli bir fırsat sundu. TSYD üyeleri, bu özel gecede hem birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı hem de gelecekteki etkinlikler ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.