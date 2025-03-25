İzmir Su Kesinti Programı Yayınlandı

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Mart günü İzmir’de su kesintisi yaşanacak alanları duyurdu. Kesintiden etkilenecek ilçeler ve bu ilçelerdeki mahalleler belirlendi. Kesinti süresi ile nedenleri hakkında da bilgiler paylaşıldı.

KESİNTİ SÜRELERİ VE NEDENLERİ

İzmir’de su kesintilerinin yaşanacağı yerler ve bu kesintilerin süresiyle nedenleri hakkında detaylar verildi. Bu günlerde suyun ne zaman, saat kaçta geri geleceği konusu da merak ediliyor. İzmir’deki su kesintileri hakkında daha fazla bilgi için İZSU’nun resmi açıklamalarını takip etmek gerekmektedir.