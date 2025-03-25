Haberler

İzmir Su Kesinti Programı Yayınlandı

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Mart günü İzmir’de su kesintisi yaşanacak alanları duyurdu. Kesintiden etkilenecek ilçeler ve bu ilçelerdeki mahalleler belirlendi. Kesinti süresi ile nedenleri hakkında da bilgiler paylaşıldı.

KESİNTİ SÜRELERİ VE NEDENLERİ

İzmir’de su kesintilerinin yaşanacağı yerler ve bu kesintilerin süresiyle nedenleri hakkında detaylar verildi. Bu günlerde suyun ne zaman, saat kaçta geri geleceği konusu da merak ediliyor. İzmir’deki su kesintileri hakkında daha fazla bilgi için İZSU’nun resmi açıklamalarını takip etmek gerekmektedir.

ÖNEMLİ

Haberler

Ünye’de Otobüs Arızası Trafiği Aksattı

Ünye'de bir otobüs, direksiyon sistemindeki arıza nedeniyle yolda kaldı. Bu durum trafik akışında aksamaya yol açtı; yolcular başka bir araçla taşındı.
Haberler

Samsun’da 1,5 Ton Kaçak Midye Yakalandı

Samsun'da polis, İstanbul'dan yasadışı yolla getirilen 1.5 ton kara midyeyi ele geçirdi. İki şüpheliye ceza kesilirken, midyeler doğaya geri verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.