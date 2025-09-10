Haberler

İzmir Su Kesintileri Açıklandı

İZMİR SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İzmir’deki su kesintileri ile ilgili bilgi açığa çıktı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 10 Eylül’de su kesintisi gerçekleşecek ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. Kesintilerin nedenleri ve süresi ise detaylı olarak sıralandı. Suların ne zaman ve saat kaçta geri geleceği ise merak ediliyor.

KESİNTİ YAŞANACAK BÖLGELER

İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeler ve bunlara bağlı mahalleler, kesinti süresi ile birlikte belirlendi. İZSU’nun açıkladığı bilgiye göre, belirli alanlarda su hizmeti geçici olarak sağlanamayacak. Söz konusu kesintilerin detayları, özellikle mahalle bazında ön plana çıkıyor. Su kesintisinin süresi ve sebebine dair açıklamalar da gelişmelerle birlikte paylaşılacak.

