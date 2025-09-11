Haberler

İzmir Su Kesintileri Duyuruldu

İZMİR SU KESİNTİSİ YERLERİ DUYURULDU

İzmir’de, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından, 11 Eylül tarihinde su kesintisinin yaşanacağı ilçeler belirlendi. Su kesintisi hakkında detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kesintilerle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar için, “Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusu önemli bir konu haline geldi. İZSU, yaşanacak su kesintisinin etkilediği ilçe ve mahalleleri ile kesinti süreleri ve nedenleri hakkında bilgi verdi.

KESİNTİ SÜRESİ VE NEDENLER

İzmir’de su kesintisinin uygulanacağı bölgeler ve kesinti süreleri, karşılaşılan planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları gibi nedenlere dayanıyor. Bu bağlamda, kesintinin oluşacağı ilçe ve mahalleler için belirlenen süreler detaylı şekilde paylaşıldı. Bilgiler, vatandaşların kesinti döneminde su ihtiyaçlarını planlamalarına yardımcı olabilir.

ÖNEMLİ

Haberler

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Haberler

Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00'de resmi imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.