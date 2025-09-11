İzmir Su Kesintileri Duyuruldu

İZMİR SU KESİNTİSİ YERLERİ DUYURULDU

İzmir’de, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından, 11 Eylül tarihinde su kesintisinin yaşanacağı ilçeler belirlendi. Su kesintisi hakkında detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kesintilerle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar için, “Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusu önemli bir konu haline geldi. İZSU, yaşanacak su kesintisinin etkilediği ilçe ve mahalleleri ile kesinti süreleri ve nedenleri hakkında bilgi verdi.

KESİNTİ SÜRESİ VE NEDENLER

İzmir’de su kesintisinin uygulanacağı bölgeler ve kesinti süreleri, karşılaşılan planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları gibi nedenlere dayanıyor. Bu bağlamda, kesintinin oluşacağı ilçe ve mahalleler için belirlenen süreler detaylı şekilde paylaşıldı. Bilgiler, vatandaşların kesinti döneminde su ihtiyaçlarını planlamalarına yardımcı olabilir.