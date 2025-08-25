İzmir Su Kesintileri Hakkında Bilgi Verildi

İZMİR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

İzmir’de su kesintisi durumu hakkında güncel bilgiler almak isteyenler için İZSU’nun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan liste güncellendi. Bu doğrultuda bugün başta Bergama, Bornova, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun ve Kınık gibi birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. İzmir’deki su kesintisi nedeniyle vatandaşlar, olumsuzluk yaşamamak için ayrıntılı bilgilere ulaşmayı hedefliyor.

SU KESİNTİLERİNİN SONA ERME ZAMANI

İZSU’nun arıza ve bakım süreçlerine bağlı olarak bazı bölgelerde su kesintileri saatler sürebiliyor. 25 Ağustos 2025 tarihli İzmir su kesintisi birçok ilçeyi etkilemeye devam ediyor. Anlık ve kesin bilgilere ulaşmak için İZSU’nun resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

GÜNCEL KESİNTİLERİN DETAYLARI

Bayraklı’da Fuat Edip Baksi Mahallesi’nde yaklaşık iki saat süren bir kesinti uygulanıyor. Bergama’da ise birçok mahallede beş saat sürecek basınç düşüklüğü yaşanacak. Buca’da elektrik arızası sebebiyle dört saat boyunca su verilemeyecek. Dikili’de kısa süreli bir kesinti uygulanacakken, Foça’da ana boru arızası nedeniyle dört saatlik bir su kesintisi planlanıyor. Karşıyaka’da bir saat süreyle zorunlu kesinti olacak.

Kınık’ta ise Poyracık Mahallesi’nde iki saat sürecek arıza kaynaklı kesinti yaşanacak. Menemen’de planlı bir kesinti 25 ve 26 Ağustos tarihleri arasında sürecek. Ödemiş’teki Hürriyet Mahallesi’nde ve diğer mahallelerde de farklı sürelerde su kesintileri gerçekleşiyor. Torbalı’da düşük su seviyesi sebebiyle dört saatlik kesinti uygulanıyor. Urla’da ise ana boru arızası nedeniyle üç saat boyunca su hizmeti verilemeyecek.

İzmir su kesintisi hakkında daha fazla ayrıntı almak için İZSU’nun resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.