İzmir Su Kesintileri Yeniden Düzenlendi

KURAKLIK NEDENİYLE SU KESİNTİLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

İzmir’de meydana gelen kuraklık nedeniyle uygulanacak planlı su kesintileri yeniden yapılandırıldı. Önceden 3 günde bir gerçekleştirilen kesintiler, 9 Eylül 2025 tarihinden itibaren 2 günde bir olacak şekilde uygulanacak. İZSU, güncel su tüketim verilerinin dikkate alındığını ve bu doğrultuda kesinti programının güncellendiğini açıkladı.

KESİNTİLERİN UYGULAMA SAATLERİ

Yeni düzenlemeye göre, su kesintileri mevcut işlemlerine devam ederek 23.00-05.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Plan kapsamında tanımlanan iki bölge bulunuyor. 1. bölgede Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir ilçeleri bulunurken; 2. bölgede ise Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe yer alıyor.