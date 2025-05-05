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İzmir Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İZMİR SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 5 Mayıs günü İzmir’de su kesintisi yaşayacak olan ilçeleri açıkladı. Bu kesintilerin detayları, hangi bölgelerin etkileneceği ve kesintinin sebebiyle ilgili açıklamalar yapıldı. İzmir’de su kesintisi yaşayan yerler hakkında bilgi almak isteyenler, İZSU’nun yayımladığı bilgilere ulaşabilir.

KESİNTİ SÜRESİ VE SEBEPLERİ

İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler, kesinti süresi ile nedenlerine göre belirlendi. Mali işleyiş ve çeşitli çalışmalar çerçevesinde planlanan bu kesintiler, İZSU’nun altyapı projeleri nedeniyle gerçekleşecek. Su kesintisinin ne zaman, saat kaçta sonlanacağı ve tekrar suyun ne zaman geleceği ile ilgili bilgiler, yerel halkın mağduriyetini en az seviyeye indirmek için duyurulacak.

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