İzmir Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İZMİR SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İzmir’de su kesintisi uygulanacak yerler açıklandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Nisan günü İzmir genelinde su kesintisine neden olacak ilçeleri bildirdi. Suların ne zaman ve saat kaçta geleceği ise merak ediliyor. İşte İZSU’nun 15 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’de su kesintisi meydana gelecek ilçe ve mahalleler, kesinti süreleri ile nedenleri detaylı bir şekilde aşağıda sıralanmıştır. Bu kesintilerin hangi bölgeleri kapsadığı ve beklenen süreler hakkında bilgi almak isteyenler için resmi açıklamalar yapılmıştır.