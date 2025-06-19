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İzmir Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER AÇIKLANDI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Haziran tarihinde İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Bu duyuru, su kesintisinin yaşanacağı bölgelerdeki vatandaşların bilgilenmesi amacıyla yapıldı. Su sıkıntısı çeken bölgeler, kesinti süresi ve sebebine göre belirlenmiş durumda.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

İzmir’de su kesintisi olacak olan ilçe ve mahallelerin yanında, kesinti süreleri ile nedenleri de bulunmaktadır. İZSU, su kesintilerinin olacağı yerleri kesin bir şekilde belirterek, vatandaşların bu durumdan etkilenmemeleri için önceden bilgi sahibi olmalarını sağlıyor. Ayrıntılar ise İZSU’nun resmi açıklaması ile netlik kazanmış durumda.

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