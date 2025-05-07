İzmir Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ OLACAK YERLER

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 7 Mayıs tarihinde İzmir’de su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri açıkladı. Kentteki çeşitli bölgelerde su kesintisine neden olan durumlar ile birlikte kesinti süresi de belirlenmiş durumda.

SU KESİNTİSİ NEDENLERİ VE SÜRESİ

İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler, kesinti süresi ve nedenleriyle aşağıdaki gibi sıralanıyor. Gerekli altyapı çalışmaları veya bakım işlemleri nedeniyle su hizmetlerinde aksama olabiliyor. Bu durum, belirli alanlarda suyun kullanılamamasına yol açıyor. Kesintilerin ne zaman sona ereceği, ilgili mahallelerdeki suyun durumuna göre değişiyor.