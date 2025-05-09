İzmir Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

İZMİR SU KESİNTİSİ KAPSAMINDA HANGİ İLÇELER ETKİLENECEK?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 9 Mayıs tarihinde İzmir’de su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri açıkladı. Kesintinin detayları, etkilenecek mahalleler ve kesintinin süresi hakkında bilgiler verildi. Su kesintisinin hangi bölgeleri etkilediği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

SU KESİNTİSİ NE ZAMAN SONLANACAK?

İZSU, kesintinin saatleri ve sona erme zamanları ile ilgili bilgiler paylaştı. Kesintinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği hakkında bilgi almak isteyenler için resmi açıklamalara dikkat çekildi. Su kesintisinin süresi ve sebepleri de vatandaşların bilgi alması açısından önem taşıyor.