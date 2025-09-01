İzmir Su Kesintisi Detayları Açıklandı

İZMİR SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 2 Eylül tarihinde İzmir’de gerçekleşecek su kesintisi olan ilçeleri açıkladı. Su kesintisi yaşayan bölgelerdeki durum ve kesintinin süresi hakkında bilgi verildi.

KESİNTİLERİN NEDENLERİ VE SÜRELERİ

İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ile bu kesintilerin süresi ve sebepleri şu şekildedir: Aylık bakım onarımları, altyapı çalışmaları ya da arıza onarımları gibi nedenler yüzünden belirli yerlerde su akışında aksamalar meydana gelebiliyor.