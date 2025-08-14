Haberler

İzmir Su Kesintisi Duyuruldu

İZMİR SU KESİNTİSİ HAKKINDA DUYURULAR

İzmir’deki su kesintileriyle ilgili bilgiler İZSU tarafından açıklandı. 14 Ağustos günü su kesintisi yaşanacak ilçeler ve detaylar kamuoyuna duyuruldu. Kesintilerin başladığı saatler ve nedenleri ile ilgili bilgilerde verildi.

SU KESİNTİSİ YERLERİ VE SÜRELERİ

İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler, kesinti süreleri ile nedenleri konusunda detaylar şu şekildedir: [Bu kısımda, belirli mahalleler ve kesinti süreleri ile ilgili spesifik bilgiler verilmelidir.]

ÖNEMLİ

Kumbağ Mahallesi’nde Boğulma Tehlikesi Yaşandı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yasak olmasına karşın denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi; kurtarma çalışmaları sırasında diğer 2 kişi de sıkıntı yaşadı.
Taksi Ters Döndü, 1 Yaralı

Malatya-Kayseri yolunda kontrolden çıkan bir ticari taksi devrildi; kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye götürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

