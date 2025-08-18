Haberler

İzmir Su Kesintisi Duyuruldu

SU KESİNTİLERİ DUYURUSU YAPILDI

İzmir’de yaşanacak su kesintileri ile ilgili olarak İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Ağustos’ta çeşitli ilçelerde su kesintisi olacağını açıkladı. Bu kesintilerin hangi bölgeleri etkilediği ve kesintilerin süreleri hakkında detaylar sunuldu. Duyurularda, su kesintisinin sürerek olacağı yerler ve bu kesintilerin nedenleri hakkında bilgiler verildi.

KESİNTİ SÜRELERİ VE NEDENLERİ

18 Ağustos’ta İzmir’de su kesintisi yapılacak olan ilçe ve mahallelerin detayları, kesintilerin ne kadar süreceği ve oluşma nedenleri şu şekildedir: İzmir’de su kesintisi ile ilgili bilgi almak isteyenler için gerekli detaylar sağlandı. Su kesintilerinin zamanlaması ve muhtemel etkilenmeler hakkında bilgi edinmek isteyenler duyuruları takip edebilir.

Kazakistan Ve Özbekistan İlişkileri Güçleniyor

Kazakistan ve Özbekistan, 2025-2026 yılları için işbirliği geliştirme anlaşması imzaladı. Enerji, su ve ulaştırma gibi alanlarda ortaklık üzerinde duruldu.
Diyarbakır’da Silahlı Saldırı, İntihar Girişimi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir adam, karısını takside ağır yaraladıktan sonra intihar etmeye kalkıştı. Olayda taksi şoförü de yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

