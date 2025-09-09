Haberler

İzmir Su Kesintisi Duyuruldu

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Eylül tarihinde İzmir’de meydana gelecek su kesintileri hakkında detayları paylaştı. Su kesintisi olabilecek ilçeler ile ilgili bilgiler vatandaşlara iletildi. Kesintilerin süresi ile nedenleri de yapılan duyuruda yer aldı.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler, ayrıntılı bir şekilde IZS’un açıklamalarında belirtildi. Kesintilerin ne zaman sonlanacağı ve saat kaçta suyun tekrar geleceği de merak konusudur. İZSU’nun duyurusundaki bilgiler, İzmir’deki su kesintisinin durumunu kapsamlı bir şekilde ortaya koymaktadır.

Malatya’da Ahır Yangını 10 Hayvan Telef

Doğanşehir'de bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Sultangazi Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İstanbul'da 9 Eylül'de yaşanacak su kesintisi Sultangazi'de belirli saatlerde etkili olacak. Su akışıyla ilgili kesin saatler merak konusu.

