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İzmir Su Kesintisi Duyuruldu

İZMİR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

İzmir’de su kesintisinin yaşanacağı yerler belirlendi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 16 Nisan günü su kesintisi uygulanacak ilçeleri açıkladı. Bu kesintiler, belirli saatlerde gerçekleşecek ve çeşitli nedenlere dayalı olarak uygulanacak. Su kesintisinin ne zaman ve saat kaçta sona ereceği merak ediliyor. İZSU, kesintilerin saatlerini de bildirdi.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’deki su kesintisi olan ilçe ve mahalleler, kesinti süresi ile sebeplerine göre sıralandı. Bu bilgiler sayesinde vatandaşlar, kesintinin ne zaman sona ereceğini ve hangi alanlarda etkili olacağını öğrenebilecek. Herkesin dikkatle takip etmesi gereken bir konu.

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