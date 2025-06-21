İzmir Su Kesintisi Duyuruldu

İZMİR’DE SU KESİNTİLERİ VE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 21 Haziran tarihinde İzmir’de su kesintisi uygulanacak bazı ilçeleri açıkladı. Bu kesintilerin detayları ve hangi mahallelerin etkileneceği bilgisi de duyuruldu. Kesintilerin nedeni ve süresi ile birlikte vatandaşlar için açıklık kazandırıldı.

ETKİLENEN İLÇE VE MAHALLELER

İZSU tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 21 Haziran’da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belirlendi. Su kesintilerinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği de vatandaşlar için önemli bir konu haline geldi. İZSU, kesintinin süresinin yanı sıra, su alımının sağlanacağı saatleri de paylaştı. Bu bilgiler, su kesintisi yaşayacak olan bölgelerde yaşayan vatandaşların planlamalarını kolaylaştıracak.

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Söz konusu su kesintileri ile ilgili tüm ayrıntılar, ihtiyaç duyulması durumunda tekrar güncellenerek duyurulacak. Vatandaşların, su kesintisinden etkilenmemek için gerekli önlemleri alması gerektiği mutlaka belirtiliyor. İZSU, bu konudaki çalışmalarını sürdürerek, suyun geri gelmesi için gerekli adımları atıyor.