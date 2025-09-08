İzmir Su Kesintisi Duyuruldu, Detaylar

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Eylül tarihinde şehirde su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri açıkladı. Su kesintisinin hangi alanları etkileyeceği ve bu programın detayları da belirtildi. Su kesintisinin yaşanacağı yerler ve kesinti süreleri ayrıca nedenleri ile birlikte kamuoyuna aktarıldı.

KESİNTİ SÜRELERİ VE NEDENLERİ

İzmir’de su kesintisi uygulanan mahalleler, kesinti süreleri ve bu durumun sebepleri detaylı bir şekilde ifade edildi. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği ve saat bilgileri İZSU tarafından duyuruldu. Böylece, bu duruma maruz kalacak vatandaşlar gerekli hazırlıklarını yapabiliyor.