İzmir Su Kesintisi Duyurusu Yapıldı

İzmir’deki su kesintisi duyuruldu

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 18 Ağustos tarihinde İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintilerinin hangi ilçelerde ve mahallelerde olacağı, kesinti süresi ve nedenleri ile birlikte bilgilerin detayları aktarıldı. Sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden vatandaşları bilgilendiren İZSU, bu durumu önceden paylaşarak, su ihtiyaçlarının planlanmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca, su kesintileri sırasında suların ne zaman ve saat kaçta geleceği merak ediliyor. İZSU’dan alınan bilgilere göre, kesinti süreleri ve yeniden suyun verileceği saatler hakkında ayrıntılı bilgiler gün içinde destek kanalları aracılığıyla aktarılıyor. Bu doğrultuda İzmirli vatandaşların su kesintisi hakkında kesin ve güncel bilgi sahibi olabilmesi sağlanıyor.

Kazakistan Ve Özbekistan İlişkileri Güçleniyor

Kazakistan ve Özbekistan, 2025-2026 yılları için işbirliği geliştirme anlaşması imzaladı. Enerji, su ve ulaştırma gibi alanlarda ortaklık üzerinde duruldu.
Diyarbakır’da Silahlı Saldırı, İntihar Girişimi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir adam, karısını takside ağır yaraladıktan sonra intihar etmeye kalkıştı. Olayda taksi şoförü de yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

