Haberler

İzmir Su Kesintisi Duyurusu Yapıldı

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ UYGULAMASI

İzmir’de su kesintisi olan yerler belirlendi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Ağustos tarihinde İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeleri açıkladı. Kesintilerin ne zaman sonlanacağı ve saat kaçta suların geri geleceği merak ediliyor. İşte İZSU tarafından duyurulan 21 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’de su kesintisi gerçekleşecek ilçeler ve mahalleler, kesinti süresi ve nedenleriyle birlikte belirlenmiş durumda. Bu durum, su kaynaklarının yönetimi ve bakım çalışmalarıyla ilgili olarak meydana geliyor. Detaylı bilgiler, İZSU tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.

ÖNEMLİ

Haberler

Taner Tamtürk, Rekor İçin Yolculuk Yaptı

Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk, Polonya'dan Moğolistan'a giderek Avrupa kupası maçına katıldı. Rekor hedefi için otostopla 12 günlük yolculuk gerçekleştirdi ve onay sürecini bekliyor.
Haberler

Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçı için Jose Mourinho önderliğinde antrenman yaptı. Hazırlık, ısınma ve koordinasyon egzersizleri ile sürdürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.