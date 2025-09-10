Haberler

İzmir Su Kesintisi Duyurusu Yapıldı

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Eylül tarihinde İzmir’de su kesintisi gerçekleşecek ilçeleri açıkladı. Bu durumda, İzmirli vatandaşlar, su kesintilerinin süresi ve nedenleri hakkında bilgilendirildi.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’deki su kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahalleler, kesinti süresi ile nedenleriyle birlikte belirtildi. Bu bilgi, vatandaşların su ihtiyaçlarını planlamasında yardımcı olacak. Kesinti saatleri ise İZSU tarafından duyurulmuş durumda, bu sebeple suyun ne zaman geleceği merak ediliyor.

Alınan bilgiler doğrultusunda, İzmir’deki su kesintileri ile ilgili güncel bilgilere dikkat edilmesi gereken bir konu olduğu ortaya çıkıyor.

