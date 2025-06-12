İzmir Su Kesintisi Duyurusu Yayınlandı

İZMİR SU KESİNTİSİ DUYURUSU YAPILDI

İzmir’de su kesintisi yaşayacak olan bölgeler konusunda İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) açıklama yaptı. 12 Haziran tarihinde gerçekleşecek su kesintilerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. İzmir’de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve kesintiler ne zaman sona erecek merak edilen konular arasında bulunuyor.

KESİNTİLERİN DETAYLARI AÇIKLANDI

İZSU’nun duyurusuna göre, İzmir’de çeşitli ilçelerde su kesintileri meydana gelecek. Kesintilerin süresi, hangi mahalleleri etkilediği ve nedenleri ile ilgili ayrıntılar ise şöyle sıralanıyor: Suların geri geleceği saatler ile kesintili mahallelerin listesi de yayımlanmış durumda. Bu bilgilerle, İzmir sakinlerinin hangi bölgelerde su sıkıntısı çekeceği netleşiyor.