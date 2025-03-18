İzmir Su Kesintisi İZSU Duyuruları

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Mart tarihinde İzmir genelinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri açıkladı. Bu duyuru, su kesintisi sürecinin planlanması ve vatandaşların bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla yapıldı. Kesintilerin hangi bölgeleri etkileyeceği ve süresi hakkında detaylar paylaşıldı.

SU KESİNTİSİNİN NEDENLERİ VE SÜRELERİ

İzmir’de yaşanacak su kesintilerinin süresi ve sebepleri şu şekilde belirlenmiştir. Kesintilerin yaşanacağı yerlerin detayları, hangi mahallelerin etkilendiği ve kesinti süreleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, kesintilerin ne zaman sona ereceği ile ilgili bilgiler de sunulmuştur. Bu şekilde, vatandaşların su kesintisinden olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemleri alabilmeleri amaçlanmaktadır.