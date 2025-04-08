İzmir Su Kesintisi Listesi Açıklandı

İZSU’NUN DUYURUSU

İzmir’de su kesintisi olacak yerler açıklandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 8 Nisan günü meydana gelecek su kesintisi hakkında bilgilendirme yaptı. Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler ile bunun nedenleri ve süreleriyle ilgili detaylar paylaşıldı.

SU KESİNTİLERİ NE ZAMAN OLACAK?

İZSU’nun belirttiği bilgilere göre, su kesintisinin ne zaman başlayacağı ve saat kaçta sona ereceği merak ediliyor. Kesintilerin saatleri ve etkilenen bölgeler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, İZSU tarafından yapılacak açıklamaları takip edebilirler.

KESİNTİ OLACAK BÖLGELER

İzmir’de su kesintisi yaşanacak olan ilçe ve mahalleler, kesinti süresiyle birlikte belirtildi. Bu bilgiler, su kesintisinden etkilenecek olanlara rehberlik edecek. Vatandaşlar belirtilen süre zarfında su ihtiyaçlarını planlamak için bu detayları dikkate almalıdır.