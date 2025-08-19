İzmir Su Kesintisi Listesi Açıklandı

SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İzmir’de su kesintisi olan yerlerin listesi kamuoyuna duyuruldu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Ağustos tarihinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Bu tarih itibarıyla suların gelmesi beklenen saatler hakkında bilgiler de paylaşıldı.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’deki su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin kesinti süreleri ve nedenleri ise detaylandırıldı. Yerel halk, bu kesintiler ile ilgili inceledikleri bilgileri göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapabiliyor.