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İzmir Su Kesintisi Merak Ediliyor

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ OLAN YERLER AÇIKLANDI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Mayıs tarihi itibarıyla İzmir’de su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri açıkladı. Bu kesintiler farklı mahallelerde gerçekleşecek ve her birinin kesinti süresi ile nedenleri belirlendi.

SU KESİNTİLERİ HAKKINDA DETAYLAR

İzmir’de su kesintisi yaşanacak olan ilçe ve mahalleler, kesinti süreleri ve nedenleriyle birlikte belirlenmiş durumda. Vatandaşların bu durumdan etkilenmemesi için gerekli önlemleri alması önemli. İZSU, su kesintisinin hangi mahallelerde ve ne zaman gerçekleşeceği konusunda bilgilendirme yaptı.

Kesintiler nedeniyle etkilenen vatandaşlar, suyun ne zaman geri geleceği konusunda merak içinde. İZSU, kesintilerin çözümü için çalışmalar yapıyor ve suyun en kısa sürede yeniden sağlanmasını hedefliyor.

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