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İzmir Su Kesintisi ve Saatleri Açıklandı

İZMİR SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İzmir’de hangi bölgelerde su kesintisinin olacağı ile ilgili detaylar açıklandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Mart tarihi itibarıyla su kesintisi yaşanacak ilçeleri bildirdi.

SU KESİNTİSİ NEDENLERİ VE SÜRESİ

İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler, kesinti süreleri ile nedenlerine göre sıralanmış durumda. Detaylar, İZSU tarafından yapılan açıklamalarla birlikte vatandaşlarla paylaşıldı. Ancak suyun tam olarak ne zaman ve saat kaçta geleceğiyle ilgili bilgiler henüz netleşmedi. Bu konuda gelişmeler takip edilmektedir.

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