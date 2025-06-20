İzmir Su Kesintisi Yayımlandı

İZMİR SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

İzmir’de su kesintisi olan yerler hakkında detaylar belirlendi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Haziran tarihinde İzmir’deki su kesintisi yaşayacak ilçeleri duyurdu. Kesintinin ne zaman ve saat kaçta sona ereceği konusunda detaylar merak ediliyor. İşte İZSU’nun 20 Haziran’a ilişkin su kesintisi saatleri ve bilgileri!

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’de su kesintisinin etkileyen ilçe ve mahalleler ile bu kesintilerin süreleri ve nedenleri hakkında bilgi verildi. Su kesintisinin önceden planlandığı ve belirli çalışmalar nedeniyle yaşanacağı ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre, suların ne zaman geri geleceği de merak ediliyor.