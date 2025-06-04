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İzmir Su Kesintisi Yerleri Açıklandı

İZMİR SU KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER AÇIKLANDI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 4 Haziran tarihinde İzmir’de su kesintisi olacak yerleri açıkladı. Bu kesintiler ile ilgili olarak vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle hangi ilçeler ve mahallelerde bu kesintilerin yaşanacağı merak ediliyor.

SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERİ KAPSAYACAK?

İZSU tarafından yapılan açıklamada, kesinti yaşanacak bölgelerin güncel bilgileri ile birlikte ne zaman suyun geri geleceği hakkında bilgilere de yer verildi. Su kesintilerinin nedenleri ile birlikte hangi süre boyunca etkili olacağı da belirtiliyor. Detaylı bilgiler ile birlikte suyun geri dönüş saatleri hakkında bilgilere ulaşmak mümkün olacak.

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