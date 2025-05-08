İzmir Su Kesintisi Yerleri Duyuruldu

İZMİR SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İzmir’de su kesintisi yaşanacak yerler açıklandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Mayıs tarihinde şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi olacağını bildirdi. Bu durum, vatandaşlar için önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor.

SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Kesintinin hangi ilçelerde ve mahallelerde olacağı, ayrıca kesinti süresi ile nedenleri gibi bilgiler şu şekilde sıralandı: İzmir’de su kesintisi yaşanacak yerlerin detayları, su hizmetinin yeniden sağlanacağı tarih ve saatler için İZSU tarafından verilecek güncel bilgiler takip edilmelidir.