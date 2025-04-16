İzmir Suya Önemli Zam Yaptı!

İZSU TOPLANTISI VE YENİ SU TARİFESİ

İZSU’nun 2025 Yılı Nisan Ayı Olağanüstü Toplantısı, Kültürpark Fuar Alanı’ndaki Meclis Salonu’nda İzmir Büyükşehir Başkanvekili Zafer Levent Yıldır’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

5 MAYIS’TAN İTİBAREN YENİ TARİFE UYGULAMASI

Toplantıda yapılan yeni düzenlemeye göre 5 Mayıs’tan itibaren geçerli olan 2. kademe, yani 10 metreküpe kadar su tüketimi ve atık suya yüzde 15 oranında fiyat artışı uygulanacak. Ayrıca, yeni tarifeye göre 11-20 metreküp arası kullanım olan 3. kademe için yüzde 25, 21 metreküp ve üzeri 4. kademe için ise yüzde 35’lik bir artış oy çokluğuyla kabul edildi.

ZAMMIN NEDENİ TASARRUF TEDBİRİ

Yapılan düzenlemeyle 0-4 metreküp su tüketimi olan abonelerin yaklaşık yüzde 21’inin fiyat artışından etkilenmeyeceği ifade edildi. Yeni tarifelerle birlikte iş yerlerindeki su kullanım oranları da değişecek. 0-4 metreküp su tüketimi olan küçük esnafın tarifelerinde bir artış olmayacakken, diğer kademelerin artış oranlarının konut aboneleriyle aynı şekilde uygulanacağı belirtildi. Toplantıda AK Parti ve MHP meclis üyeleri, zammın tasarruf tedbiri olarak açıklandığına karşı çıkarak, yeni kaynakların bulunması ve kayıp kaçakların azaltılması gerektiğine vurgu yaptı.