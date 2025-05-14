İzmir Taksiye YEDAM Etiketleri Yapıştırıldı

İŞ BİRLİĞİYLE YAŞAM KURTARAN PROJE

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, 2 bin 987 taksiye “Bağımlılıklardan Kurtulmak İçin 115’i Arayın” yazılı etiketler yapıştırıldı.

FARKINDALIK OLUŞTURUYOR

YEDAM’dan yapılan açıklamada, proje koordinatörü Mina Akça’nın görüşlerine yer verildi. Akça, taksilerin gün boyu topluma hizmet ettiğini ve bu sebeple insanlara ulaşmak amacıyla yerleştirilen bilgilendirme etiketlerinin farkındalık oluşturma noktasında önemli bir adım olabileceğini dile getirdi.

TOPLUM SAĞLIĞINA DESTEK

Aynı zamanda, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, toplum sağlığını destekleyen bir projede yer aldıkları için duydukları memnuniyeti aktardı.