İzmir Tarım ve Orman, Eğitim Verdi

EĞİTİM FAALİYETİ

İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde ortaokul öğrencilerine ‘Gıda Güvenliği Farkındalık Eğitimi’ düzenledi. Eğitimlerini tamamlayan minik denetmenler, Bayraklı ilçesinde bir markette denetim gerçekleştirdi. Bayraklı Kaymakamlığı’na bağlı Özgür Azer Kurak Ortaokulu’nun 70 öğrencisine, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gıda güvenliği, etiket okuma, son tüketim tarihi, katkı maddeleri ve izlenebilirlik hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca gıda israfı ve bilinçli tüketici olma konularında da bilgilendirme yapıldı.

DENETİM UYGULAMASI

Eğitimlerini alan minik denetmenler, ardından Bayraklı’daki bir markette denetim yaptı. Burada, ürünlerin tavsiye edilen ve son kullanma tarihlerine göz atan öğrenciler, market çalışanlarına çeşitli sorular sorarak denetim sürecini tamamladılar. Bu denetim, çocukların öğrendiklerini uygulamaları açısından da önemli bir fırsat oldu.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİLER YETİŞİYOR

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, gıda güvenliğinin yalnızca yetişkinler için değil, çocuklar için de erken yaşta bilinçlenmeleri gereken bir konu olduğunu vurguladı. Şahin, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, çocuklarımızın bu alanda farkındalık kazanmaları için özel eğitim ve denetim etkinliği düzenledik. Çeşitli konularda bilgi verdik ve gıda israfını önlemenin önemini anlattık. 5996 sayılı kanun çerçevesinde hazırladığımız eğitimler sonrasında, çocuklarımız sahada gönüllü denetmenlik yapacak. Onların bilinçli bireyler olarak yetişmelerini önemseyerek, geleceğin sağlıklı nesillerini bugünden güçlendirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Derin Demirden, “23 Nisan kapsamında markete denetim yapmak için geldik. Cuma günü bu konuda eğitim aldım, bu nedenle burada ne yapmam gerektiğini biliyordum. Eğitimin içeriğinde son tüketim ve tavsiye edilen tüketim tarihi hakkında çok şey öğrendim. Artık alışveriş yaparken nelere dikkat etmem gerektiğini daha iyi anlıyorum, bu eğitim benim için çok keyifliydi. Farkındalığım kesinlikle arttı; alışverişlerde daha dikkatli olacağım ve aileme de bu konuda yardım edeceğim” ifadelerini kullandı.

7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Zeynep Dağlı, “Cuma günü gıda okuryazarlığı hakkında bilgi aldık. Bugün 23 Nisan çerçevesinde marketi gezerek öğrendiklerimizi uyguladık. Son kullanma tarihinin önemi ve hijyenin gerekliliği konusunda bilgilendim. Denetim esnasında buzdolabındaki ürünleri ve reyonları inceledik. Bu eğitim sayesinde hangi unsurlara dikkat etmem gerektiğini öğrendim ve aileme markette yardımcı olmaya, herkesi bilinçlendirmeye çalışacağım” dedi.